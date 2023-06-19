İkiyaka köyü muhtarı Necmettin Kamalı'nın (71), sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirmesi sonucu yakınları 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye giden sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Kamalı'yı Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kamalı Van’a sevk edildi. Kara yolu ile götürülmesinin riskli olmasından dolayı Kamalı’nın Van’a sevki için İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter istendi. Hazırlıkların ardından ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, Kamalı'yı alıp Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi’ne getirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Kamalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlçede ve çevrede sevilen biri olan Kamalı’nın ölümü, yakınları ve sevenlerini büyük üzüntüyle boğdu. Van’dan getirilen muhtar Kamalı’nın cenazesi yoğun bir kalabalık eşliğinde ilçenin Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. İHA