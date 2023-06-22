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Van Edremit’te basın mensupları ile bir araya gelen MÜSİAD Van Şubesi Başkanı Ertuğrul Balibay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Van’daki yaygın ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, yeni yönetimle birlikte MÜSİAD’ı eski aktif günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

“YENİ HEDEFİMİZ MÜSİAD’I ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURMAKTIR”

Yeni hedeflerinin MÜSİAD’ı eski aktif günlerine kavuşturmak olduğunu ve bunun için çabalayacaklarını söyleyen MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, “İstanbul ve Ankara şubeleri çok aktifken bunların arasında Van da vardı. Şu an çok daha büyümüş, gücünü birleştirmiş şubeleri mevcut. Bizim de yeni hedefimiz MÜSİAD’ı eski gücüne, eski aktif şubeler sıralamasına çıkarmaktır” dedi.

MÜSİAD’IN YENİ SLOGANI

Yeni dönemde yeni slogan geliştirdiklerini söyleyen MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, “MÜSİAD 2 yılda bir, 3 yılda bir slogan geliştirir. Üyeleri ile, gündemi ile bu slogan etrafında gider. Eski sloganlarımızdan birisi ‘Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji.’ MÜSİAD bu memleketin kalkınmasının, katma değerinin teknolojiden geçtiğini aslında yıllar önce keşfetmişti

İşte gelin görün ki ortam müsait olmuyor. Bazen önünüz tıkalı oluyor. Bazen söylediklerinizin bir anlamı kalmıyor. Karşılık bulmuyor. Farklı illerden birçok üyemiz oldu. Sonra Türkiye’nin birleştirici gücü sloganımız oldu. Buradaki amaç şu; ötekileştirmeyi sevmeyen bir STK’yız. Ne olursa olsun, katma değer niyetinde olan memleketin selameti isteyen her insanla el uzatma düşüncesindeyiz. Biz MÜSİAD olarak bu konuda Türkiye’nin birleştirici gücü sloganını kullandık.

Şimdiki yeni dönemdeki sloganımız ‘senin işin zor ama unutma zor senin işin.’ Bunun da şöyle bir anlamı var. Herkes taşın altına elini koymalı, bütüncül düşünüyoruz. Birleştirici düşünüyoruz ve birleştirici güç olmak istiyoruz. Bu anlamda Van Şube olarak sektörel buluşmaları da gücümüz yettiğince gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun ilkini sizlerle yaptık” diye konuştu.

“ÜRETİME AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Üretim yapan üyelerin farklı olduğunu belirten MÜSİAD Van Şube Başkanı Ertuğrul Balibay, “Sektörel konuşmamız gerekiyor. Sektörel ayrışmamız gerekiyor. Biz böyle düşünüyoruz. Herkes işine bakacak. Hiç mi konuşmayacağız? Elbette konuşacağız ama ana gündemimiz bu olmamalı. Biz ticaret ve ekonomi boyutunda ilgi alanımız olan bir STK’yız. “Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji” üretim ana konularımız. Biz üretime ayrı bir önem veriyoruz. İçinizde üretim yapan üyelerimizin de bizim yanımızda yerleri çok farklı” şeklinde konuştu.

MÜSİAD’ın basın mensupları ile tanışma toplantısı, soru cevapla sona erdi.

Mehmet Salih Giyci