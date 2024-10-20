Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nde kötü gidişat sürüyor. Haftalardır 3 puan yüzü görmeyen Van Spor FK, evinde karşılaştığı Erbaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonrası kentteki bir medya kuruluşuna "Van Spor FK başkanlığına talibim" demeci veren Vanlı iş insanı Murat Çevik'in oğlu Abdullah Çevik, Van Sporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

'TAKIMI BİZE TESLİM ETSİNLER'

Van Havadis'e konuşan Abdullah Çevik, “Ortada kötü bir gidişat var, bunu herkeste çok iyi biliyor ve görüyor. Yenilginin sebeplerini çeşitli bahanelere bağlayarak olayın içinden sıyrılmaya çalışmak doğru değildir. İnsan önce kendisini sorgulamalıdır. Teknik Direktör değişti olmadı, sportif direktörler değişti olmadı, Futbolcular değişti olmadı, bazı Yöneticiler değişti yine olmadı. Demek ki sorun tepeden kaynaklanıyor. Bu anlamda Kulüp Başkanı ve Yönetimi bu şehre ve bu şehrin yegane takımına fazla zara vermek istemiyorlarsa, gelsinler oturalım karşılıklı bir şekilde anlaşarak bu haftadan itibaren takımın yönetimini, sevk ve idaresini bizlere teslim etsinler" açıklamasında bulundu.

'VAN SPOR'A NE MENFAATİN DOKUNDU?'

Abdullah Çevik'in verdiği demece sert dille tepki gösteren Vedat Timur isimli taraftar, "Bu arkadaş halen çektirdikleri beyin yakan reklam filimlerinin etkisinden çıkamamış. Van Spor FK bir kaç maç kötü gitti diye hemen kendine bir rol biçmeye kalkmasın. Erol Temel ve ekibi 170 milyon TL'den fazla bu kulübe para harcadı. Ve bu başkan halen görevine devam ediyor. İstifa etmemiş birinin yerine göz dikmek, 'Siz istediniz biz yaptik ve helikopter pisti bile var' replikleriyle tanınan bir iş insanının oğluna yakışmıyor. Bu güne kadar Van Spor'un kaç maçına geldin? Van Spor'a ne menfaatin dokundu? Önce bunların bi cevabını ver, sonra kendine rol biçmeye devam edersin" ifadelerine yer verdi.

'TAKIMIN ZOR DÖNEMİNDE NEREDEYDİN?'

Van Spor'daki kötü gidişatın can sıktığını dile getiren ve bir galibiyet durumunda takımın seri yakalayabileceğini dile getiren Oğuzhan Doğan isimli taraftar da, "Van Spor'un gidişatı herkesin canını sıkıyor. Bu futbolcular bu kapasitede futbolcular değil, hepsi 2. Lig'in sayılı futbolcuları. Neden oynamadıklarını anlayamıyoruz. Bu sorun bulunur ve bu sıkıntılar çözülür. Van Spor bir galibiyet alması durumunda mental olarak kendini toparlar ve bir seri yakalar. Lig maratonu uzundur, sabırlı olmak lazım. Takımın başarılı olması için çalışan Erol Temel başkan görevdeyken çıkıp 'takımı bize teslim etsin' açıklamasında bulunmak tek kelimeyle 'hadsizliktir.' Erol başkan ve ekibi görevinin başında. Van Spor'un iyiye gitmesi için büyük çaba harcıyorlar. Bu takımın öyle kongreleri oldu kimse korkudan başkan adayı olamadı. O zamanlar sen neredeydin? Senin babana bu takıma sahip çık dedikleri zaman neredeydin? Futbolcuların parası ödenmiş, deplasmanda kalacak otellerinin parası bile şimdiden ödenmiş. Bu takımın mali sıkıntısı yokken çıkıp başkanlığa oynamak hem köstekliktir, hem de ucuz kahramanlıktır" şeklinde konuştu.