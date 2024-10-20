Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Artı Değer Van Spor FK, bu sonuçlardan birine daha imza attı. Kötü gidişata dur demek için sahaya çıkan Artı Değer Van Spor FK, bunu başaramadı ve sahadan 2 – 1 mağlubiyetle ayrılarak adeta hayal kırıklığı yarattı.

Artı Değer Van Spor FK sahaya; Cantuğ Temel, Mert Örnek, Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu, Ahmet Eren, Erdem Seçgin (Dk. 74 Batuhan Kör), Eyüp Akcan (Dk. 89 Onur Özcan), Bekir Can Kara (Dk. 74 Muhammed Ali Doğan), Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal (Dk. 74 Devrim Taşkaya) ve Fuat Bavuk 11'i ile çıktı.

Merkür Jet Erbaaspor ise müsabakaya Hüseyin Koç, Ozan İsmail Koç, Selim Kayacı (Dk. 74 Cemal Şener), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 46 Mehmet Sıddık İstemi), Oktay Balcı (Dk. 86 Onurcan Güler), Gökhan Payal, Abdullah Aydın, Mustafa Şengül, Hasan Kaya, Oğulcan Enes Demiroğlu (Dk. 89 Enes Subaşı) ve Bahadır Yıldırım 11'i ile çıktı.

Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0 – 0 eşitlikle gitti.

Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan taraf siyah – kırmızılı temsilcimiz oldu. Baskılar sonucunda Artı Değer Van Spor FK aradığı golü 58. dakikada Fuat Bavuk ile buldu.

Ancak konuk ekip beraberlik golüne 68. dakikada Oktay Balcı’nın kafa golüyle ulaştı.

Bu golden 5 dakika sonra Merkür Jet Erbaaspor bu kez Mehmet Sıddık İstemi ile 2. golü buldu ve öne geçti.

Statta şok etkisi yaratan golden sonra başka gol olmayınca Van Spor FK bir kez daha sahadan istediğini alamadan ayrılan taraf oldu ve rakibine 3 puanı kaptırdı.

Kötü gidişattan dolayı taraftarlar yönetime ve futbolculara tepki gösterdi.