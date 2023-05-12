Gençlik ve spor alanında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kaymakam Aydoğan, "Muradiye ilçemize spor yatırımları çerçevesinde bir spor kompleksi kazandırıyoruz. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, 250 kişilik kapalı spor salonu ve gençlik merkezinin bulunduğu spor kampüsü inşa ediyoruz. Şu an inşaatlar başladı.

İlçemizdeki gençlerin, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması, zamanını daha verimli geçirmesi, sporla, kültürle, sanatla iştigal etmesi için bu yatırımları önemsiyoruz.

Sonuçta gençlik merkezimizin içerisinde atölyelerimiz, kitap kafemiz, çocukların farklı etkinlikler yapabileceği bir gençlik merkezi inşası başladı. Yine 250 kişilik spor salonumuzun içerisinde yer alan büyük sahamız, iki tane antrenman sahamızla ve tribünleriyle çocukların hem toplu sporları, hem bireysel sporları yapabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz.

Yine devam eden yüzme havuzumuz, yarı olimpik bir yüzme havuzudur. Denizden uzak olan bu yörenin insanlarının yüzmeyi öğrenmesi ve yüzme sporuyla iştigal etmesi için de bu yüzme havuzunun ilçemizin gençlerine, çocuklarına faydalı olacağını değerlendirerek bu yatırımları ilçemize kazandırıyoruz.

Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın, Van Büyükşehir Belediyemizin ve Muradiye Belediyemizin büyük destekleri var. Muradiye Belediyesi olarak spor yatırımlarında öncü olmak istiyoruz. O yüzden de Muradiye Belediyesi olarak bu inşaatları gerçekleştiriyoruz.

Van Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın katkılarıyla bu yatırımları ilçemize kazandıracağız. Yine bu alanda yer almayan bir yatırımımızın daha müjdesini vermek istiyorum. İnşallah yakın zamanda Muradiye Stadyumu'nun da ihalesine çıkacağız. Şu an projesini hazırlıyoruz. İnşallah bu yatırımlara ek olarak Muradiye Stadı'nın da açılışını yapmak bizlere nasip olur. Bu spor yatırımlarının, gençlik yatırımlarının Muradiye ilçemize faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.iha