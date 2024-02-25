Muradiye Belediyesi, loder yükleyici, çift kabinli kamyonet, otobüs, 3 adet çöp arabası, kazı yükleyici kepçe ve damperli kamyon alarak araç filosunu genişlettiğini açıkladı.

Belediye kaynaklarıyla temin edilen yeni iş makineleri ve araçların, hizmetlerin daha etkin yapılması noktasında önemli avantaj sağlayacağı kaydedildi.

Muradiye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Öz kaynaklarımızla aldığımız yeni iş makineleri ve araçların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.