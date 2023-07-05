Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği 11 Mayıs'tan sonrav ilk kez açıklamalarda bulundu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve seçim sonuçları hakkındaki çarpıcı yorumları dikkat çekti. İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"YERİNDE OLSAM O AKŞAM İSTİFA EDERDİM"

28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yerinde kendisi olsaydı "O akşam istifa ederdim" diyen İnce, "Çipras kadar olamayacağız mı yani?" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK GELSE KURULTAYDA ŞANSI ZOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlatmış olduğu 'değişim' çağrısı için de dikkat çeken ifadeler kullanan İnce, CHP'de genel başkanın nasıl gideceğinin belli olmadığını belirterek "Atatürk gelse kurultayda şansı zor" dedi.

14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İnce, 6'lı masanın baştan bu yana yanlış olduğunu savundu.

İnce, şu ifadeleri kullandı;

– 2018'de CHP'nin adayı İnce'ydi. Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek adaydı. O zaman muhalefetin oyu yüzde 47.2'ydi. Şimdi ikinci turda yüzde 48. Demek ki hiçbir artısı yok.

Dolar 4.5 TL'ydi, şimdi 20 lira. Her şey dört- beş katına çıkmış; benzin, döviz… Deprem olmuş. Ekonomi bozulmuş.

"KAYBETMEK ZORDU, KAYBETMEYİ BAŞARDILAR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olumsuz yönleri ortaya çıkmış. Kiralık ev bulamıyorsun. Enflasyon 2018'de yüzde 12- 13 iken, bugün yüzde 100'ün üzerinde. AK Parti'nin içinden iki parti çıkmış.

Bütün olumsuzluklar ortadayken, Altılı Masa zoru başardı. Bu seçimde kazanmak değil, kaybetmek zordu. Kaybetmeyi başardılar.

kaynak:süperhaber