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Türkiye deprem felaketiyle mücadele ediyor...

Deprem ve orman yangınları, bu yıl büyük acılar yaşattı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte meydana gelen depremler ise yürekleri ağza getiriyor.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Muğla'da deprem

Bu kez depremin adresi Muğla oldu.

Merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliğinin ise 6,28 kilometre olduğu öğrenildi.

Kaynak: Ensonhaber