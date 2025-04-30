2025 askerlik yerleri açıklandı. Adaylar, 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihini tamamlayanlar arasından belirlendi.

Sonuçlara ulaşmak isteyenler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

Eğer henüz e-Devlet şifresi edinilmediyse, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesine başvurularak şifre alınabilir.

Sistemde, "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetleri üzerinden detaylara erişim sağlanabilir.

MSB, yaptığı açıklamada, Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak olan yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını belirtti. Sonuçlar, e-Devlet kapısının yanı sıra askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından da öğrenilebilecek.

2025 MAYIS ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025

Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025