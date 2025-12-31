Bu zamla birlikte yeni yılın ilk günü akaryakıt fiyatları 1.5 liraya yakın zamlanacak. Benzin arka arkaya gördüğü indirim sonrasında litresi 51.82 liradan satılıyor, Motorinin litre fiyatı ise 53.22 lira civarında. Bu zamla benzin ve motorinin litresi yeni yılın ilk saatlerinde değişmiş olacak.

Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek. Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Geçen yıl ÖTV artışı yılbaşı gecesinde pompaya yansımıştı. Bu yıl da ÖTV sürprizine hazır olur. Gece yarısı itibariyle benzin ve motorinin litre fiyatına 1.5 liraya yakın bir zam bekleniyor. Uzmanların hesaplamalarına göre benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ​ÖTV zammı yansıyayacak. LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.