Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın gelini Mina Bilişik hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Mina Bilişik kaç yaşında, ne iş yapıyor?

"Mina Bilişik...2009 yılından itibaren güzellik uzmanlığı ve danışmanlığı yapmaktayım. Kendi güzellik salonum da işletmeci ve eğitimci olarak kariyerime devam etmekteyim. Sektörel gelişim ve yenilikleri takip ederek kendimi geliştirmeyi devam ettirirken en iyi hizmeti ve eğitimi sunmaktan yana gurur duyuyorum. Hayatıma ve mesleğime kattığım en güvendiğim ve severek çalıştığım sonuçlarına her daim mutluluk ile baktığım markanın Master'ı olabilmek benim için tarifi olmayan gurur verici bir duygu. Sonuçları ve sonrası bile memnun kalabilmek en güzel başarı. Padua Üniversitesi ( İtalya ) araştırma geliştirme laboratuvarlarında My Lamination araştırılarak kanıtlanmış olup, sonuçları ile hem bizim hem de müşterilerimizin memnun kalması en güzel başarı ve onur kaynağımızdır."