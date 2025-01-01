Yeni yılın en büyük şans oyunu olan Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi bugün gerçekleştirildi.

Noter eşliğinde yapılan çekilişte büyük ödül ve diğer ikramiyeler sahiplerini buldu.

Büyük ikramiye kazanan biletler, sıralı tam liste ve amorti sonuçlarıyla birlikte Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden duyuruldu.

Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra, bilet sahipleri Milli Piyango Online üzerinden bilet numaralarını sorgulayabilir.

BİLET NUMARASI İLE SORGULAMA İÇİN TIKLA

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN İLLER

600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletler Bursa-Osmangazi, Antalya-Muratpaşa, İzmir-Bergama'da alındı.

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1223970 5234525

6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2432263 3864413 4063986 4821966 5355909 7149626 7755558 8142779 8509287 8873296

1.5 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0123038 0333987 1267895 2220793 2951072 3037562 3082169 3180627 3562790 4064183 4130952 4994286 5191256 6841369 7127207 7328319 7332789 7404918 9235638 9692877

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0053361 0829312 0943161 1013914 1049245 1761471 2124305 2332120 2424160 2730309 0053361 0829312 0943161 1013914 1049245 1761471 2124305 2332120 2424160 2730309 2904364 3069289 3136016 3241832 3809143 3818761 3991995 4038764 4247910 4875739 5037854 5725582 6564303 6791989 7815407 7832928 8100382 8535261 8732630 9063368

100 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0153013 0219717 0320269 0584849 0654486 0810056 1085923 1371216 1454826 1470394 0153013 0219717 0320269 0584849 0654486 0810056 1085923 1371216 1454826 1470394 1542694 1641289 1940147 1990669 2119024 2136290 2552923 2558916 2620348 2662893 2888884 3273858 3337404 3380008 3382355 3411624 3416157 3432339 3486891 3569745 3600442 3638083 3869365 3989553 4005886 4765141 4817052 5110596 5282847 5719480 5793144 6066584 6080122 6099743 6128309 6140524 6295281 6315859 6594526 6816915 6929158 7277357 7374995 7457398 7497409 7672026 7804124 7896837 8009878 8117924 8171737 8278004 8306337 8321559 8525182 8525412 8652775 8705206 8831123 8895520 8900548 8917522 9262432 9374254 9430419 9471652 9484425 9766408 9920549 9953963

SON 7 RAKAMINA GÖRE 50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0261321 0475450 0592917 0676425 0803772 0849890 0856549 0979500 1025664 1063144 0261321 0475450 0592917 0676425 0803772 0849890 0856549 0979500 1025664 1063144 1072017 1080653 1304393 1382286 1569432 1697191 1782583 1835575 2477788 2497101 2519527 2578693 2622373 2749102 2808790 2888631 2888645 2904368 2921356 3073804 3095915 3227334 3312024 3338790 3344244 3418785 3575496 3891904 4208289 4231950 4237544 4250692 4593250 4763508 4912502 5027639 5089830 5169913 5191583 5271415 5487791 5875806 5922634 5998095 6016671 6021155 6316678 6473336 6505940 6520664 6608880 6689391 6892221 6905302 7048078 7066432 7120299 7146802 7181330 7553970 7721580 7777942 7852539 7912834 7970202 7989864 8016211 8016622 8038559 8119355 8359086 8428546 8479873 8526209 8542181 8616169 8760159 8763147 8948348 8983812 9474653 9563260 9615807 9676207 9716902 9735225 9770843 9784864 9845475 9954829

SON 7 RAKAMINA GÖRE 25 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0080001 0160969 0171205 0184280 0239918 0274674 0295132 0338359 0471779 0576228 0080001 0160969 0171205 0184280 0239918 0274674 0295132 0338359 0471779 0576228 0597351 0626776 0687542 0687825 0750984 0760585 0817045 0900893 0921116 0977771 0989219 1010441 1053777 1093630 1111706 1176277 1271904 1487486 1622600 1656067 1694517 1697870 1737059 1793899 1863432 1900553 1913855 1931353 1951724 1965257 2068247 2080187 2147773 2151398 2162285 2252835 2322878 2326235 2355517 2372658 2407619 2466123 2511994 2551413 2724927 2848223 2871290 2881006 2885182 2885495 2908513 2983225 2991939 3070823 3144236 3208373 3364722 3366859 3447249 3538178 3583608 3601486 3641043 3763841 3767895 3769540 4013113 4135404 4140768 4156675 4253496 4273159 4368768 4372178 4460512 4641403 4705279 4931917 4952455 5198995 5234994 5292484 5314621 5458427 5473025 5576337 5656488 5674188 5767744 58168915831295 5837858 5850910 5888840 5972816 6103255 6233354 6298114 6302405 63197346331691 6343419 6420408 6545926 6566543 6590378 6591953 6641004 6649474 6673106 6744575 6755709 6926010 6942643 7069535 7131519 7173896 7355754 7530887 7687566 7776833 7784429 7819336 7945102 8002557 8020692 8069759 8105086 8212983 82865818398888 8430568 8440195 8624750 8629036 8630668 8684631 8780442 8792478 8878873 8904423 8998574 9001599 9053262 9130363 9143786 9176340 9198435 9274625 9301138 9380921 9399620 9400147 9477808 9574906 9667308 9736378 9806927 9927153 9968668

SON 6 RAKAMINA GÖRE 10.000 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

001547 002249 014369 016335 016623 044572 045374 062168 079999 092826099721 117539 125253 136818 174914 176656 201561 203444 205188 225294 236177 236548 251582 261117 262596 263593 277653 321585 326028 337161343504 349938 350749 356764 357184 383736 397892 403275 420841 433359 445076 450048 506698 523164 528213 549925 577425 591870 595253 598980 647754 663795 669923 685858 689050 692741 699614 711429 729524 741749764249 767368 775007 781843 786061 791606 791773 802480 830992 832399 842879 896280 902084 904235 919216 919504 919986 967375 988826 993307

SON 5 RAKAMINA GÖRE 6.000 TL KAZANAN NUMARALAR

02084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 1111202084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 1111211432 11682 14229 16901 18359 20339 23544 23879 24591 2690527861 28093 30496 31841 32003 34279 34554 39191 44469 4535545542 45923 47266 48526 50268 51906 52700 65857 66459 6671766916 67104 71558 74543 76613 78439 83394 88754 90313 9033691153 91530 91652 92320 92425 92986 95282 95800 97120 98127

SON 4 RAKAMINA GÖRE 4.000 İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0120 0362 0966 1120 1141 1210 1424 1445 1452 1955 2065 2181 2561 2611 3189 3876 3911 4114 4309 4471 4656 5129 5240 5592 5682 5841 6442 6476 7007 71097143 7284 7309 7538 7597 8336 8431 8667 9514 9551

SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.800 TL KAZANAN NUMARALAR

005 055 160 187 242 253 260 354 390 481 492 494 592 622 627 675 695 820 858 925

SON 2 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL KAZANAN NUMARALAR

08 20 21 42 61 71 91