Tahmini Okuma Süresi: dakika

MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?

Mevlüt Akgün Türk hukukçu ve siyasetçidir. TBMM'de 22. dönem, 23. dönem ve 24. dönem Karaman Milletvekili olarak görev yapmıştır.

10 Ekim 1966 tarihinde Karaman'ın merkez köylerinden Çatak'ta dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mustafa ve annesinin adı Ayşe olan Akgün, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

Daha sonra serbest avukatlık yapan Akgün, Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 22. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini yapmıştır. Akgün, evli ve 3 çocuk babasıdır.