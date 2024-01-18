Tahmini Okuma Süresi: dakika

METE MEMİŞ KİMDİR?

Mete Memiş 1964 Bayburt doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası. İlk ve orta öğrenimi Bayburt’ta lisans eğitimini 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümünü tamamlamıştır.

Öğretmenlik mesleğine Kars- Kağızman’da başladı. Öğretmenliğin yanı sıra, Müdür yardımcılığı yapmıştır.

Büyük onuru ve mutluluğu olan 26 yıllık meslek hayatı boyunca aralarında çok sayıda akademisyen, bürokraat, işadamı, doktor, mimar, mühendis, hukukçu ve öğretmenin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından alanlarında başarılı sayısız insan yetiştirmiştir.

AK Parti’nin kuruluş aşamasında Bayburt İl Teşkilatının yapılanmasına rol aldı. 2002 Genel Seçimlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili Aday Adayı oldu.

2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı oldu.