Meryem Boz Milli Takımdan Ayrıldı mı? Gerçek Sebep Ortaya Çıktı! 2024’te Hangi Takımda Oynuyor?

Voleybol dünyasında büyük yankı uyandıran Milletler Ligi zaferinin ardından gözler, Filenin Sultanları’nın kadrosunda görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri olan Meryem Boz’a çevrildi. Peki, Meryem Boz neden milli takımda yer almıyor? Milli takımı bıraktı mı? 2024 yılında hangi takımda oynuyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Meryem Boz Neden Milli Takımda Yok?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde tarihi bir başarı elde ederken, Meryem Boz’un kadroda yer almaması dikkat çekti. Son olarak 2022 yılında A Milli Takım ile USA Volleyball Cup’ta Türkiye’yi temsil eden Meryem Boz, 2024 yılında ise milli takıma çağrılmadı. Milli takımda pasör çaprazı pozisyonunda görev alan Boz’un yerini, son dönemin parlayan yıldızı Melissa Vargas aldı.

Meryem Boz 2023’te Hangi Takımda Oynuyor?

Kariyerinde Fenerbahçe, VakıfBank, Galatasaray ve Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi önemli kulüplerde forma giyen Meryem Boz, şu anda Fenerbahçe Opet’in oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor. Başarılı performansıyla tanınan Boz, kulüp düzeyinde mücadelelerini sürdürürken, milli takım kadrosunda yer almaması voleybol severler tarafından merakla takip ediliyor.

Milli Takımı Bıraktı mı?

Meryem Boz’un milli takımı bırakıp bırakmadığı konusu da sıkça gündeme geliyor. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, 2024 yılında kadroya dahil edilmemesi ve Melissa Vargas’ın bu pozisyonda oynuyor olması, Boz’un milli takım kariyerine ara verdiği şeklinde yorumlanıyor. Ancak, gelecekte yeniden ay-yıldızlı formayla sahalara çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Meryem Boz’un milli takımda neden yer almadığına dair tüm sorular, bu ayrıntılarla aydınlığa kavuştu. Voleybol kariyerine kulüp düzeyinde devam eden Meryem Boz, 2024 yılında Fenerbahçe Opet formasıyla sahalarda yer alıyor. Milli takımda yaşanan bu değişiklikler, Türk voleybolunun geleceği açısından merakla izlenmeye devam edecek.