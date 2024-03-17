AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, geçtiğimiz günlerde CHP'nin basın açıklaması yaptığı GES projesi ile ilgili olarak bir ay önce gerekli görüşmelerin yapıldığını belirterek, Dereköy-Kavakderesi'ndeki mera alanına güneş enerjisi santrali kurulmayacağını kaydetti. Tosun, konu ile ilgili açıklamasında “Konuyu takip ediyoruz. Bir ay önce Kaymakamlık ve Milli Emlak Müdürlüğümüzle görüştük. Milli Emlak Müdürlüğü, Dereköy'de GES kurulmaması ve bölgenin mera olarak kalması için ÇED sürecinde olumsuz görüş bildirecek. Bunun bilgisini bir ay önce muhtarımıza verdim. Seçim sürecinde olduğumuz için siyasi spekülasyon olmaması için konuyu açıklamamıştım. CHP'li arkadaşlarımızın basın açıklaması sonrasında, bu konuya açıklık getirme zarureti doğdu" ifadelerini kullandı.

'KİMSE ENDİŞE ETMESİN'

Bodrum Dereköy Mahallesi'ne kurulması planlanan 20 bin panellik güneş elektrik santrali projesi ile ilgili duyarlılık gösteren herkese teşekkür eden Tosun, “CHP'li arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu konuda aynı düşüncedeyiz. Kimse endişe etmesin. Meralar, mahallede, köyde yaşayan vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarıdır, öyle kalmaya da devam edecek. Biz tarım arazileri, meralar üzerinde bu tür talepleri doğru bulmuyoruz. Önümüzdeki günlerde Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazacağı görüşü de kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.