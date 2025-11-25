Olay, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 3 kişilik aileden haber alamayan komşuları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını kırarak eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve kızının cenazeleri defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Otopsi işlemleri süren babanın cenazesinin ise Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.