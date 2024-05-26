Sezon boyunca birçok yetenekli forvet, rakip fileleri havalandırarak kendi takımlarını zafere taşımak için mücadele etti.

Bu rekabette öne çıkan isim, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu. Icardi, sezonda toplam 25 gol atarak gol krallığı listesinin zirvesinde yer aldı. Fenerbahçe'den Edin Dzeko ise 20 golle ikinci sırada kendine yer buldu.

Sivasspor'un forveti Rei Manaj, 18 golle üçüncü sıraya yerleşirken, Kayserispor ve Pendikspor'dan Mame Thiam 17 golle dördüncü, Antalyaspor'dan Adam Buksa ise 16 golle beşinci sırayı aldı.

Gol krallığı yarışında bu sezon toplam 1001 gol kaydedildi ve bu goller 291 farklı futbolcu tarafından atıldı. Ayakla atılan gol sayısı 742, kafayla atılan gol sayısı 160, penaltıdan atılan gol sayısı ise 99 olarak kayıtlara geçti. Futbolcuların bu başarılı performansları, Süper Lig'in kalitesini ve rekabetçi yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Icardi'nin bu başarısı, onun kariyerindeki önemli bir kilometre taşı olarak kaydedilirken, diğer golcüler de takipçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Detaylı bilgi ve istatistiklere Sporzip'in Süper Lig Gol Krallığı sayfasından ulaşabilirsiniz.