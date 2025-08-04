AA muhabirinin, KVKK'den edindiği bilgiye göre, görev süresi boyunca 1793 veri ihlal bildirimi yapılan KVKK, bunlardan 376'sını resmi internet sayfasında ilan etti. Yapılan incelemeler sonucu 1 milyar 139 milyon Türk lirası idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Görev alanına giren konularda 1287 hukuki görüş veren KVKK, yurt dışına kişisel veri aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 13 taahhütnameyi onayladı. Ayrıca yurt dışına veri aktarımı kapsamında 2 bin 716 standart sözleşme kuruma bildirildi.

Kişisel verileri işleyen şirket, kurum ve kuruluşlar ile verisi işlenen kişilere yol gösterici olması bakımından da 331 karar ve 9 ilke kararı, KVKK'nin internet sayfasında yayımlandı.

Faaliyete geçtiği günden bugüne toplam 52 bin 749 başvuru yapılan KVKK, bunlardan 50 bin 770'ini sonuçlandırdı.

Rehberler ve bilgilendirici videolar yayınlandı

KVKK, görev süresince kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın geliştirilmesi amacıyla rehber, broşür ve dokümanlar da hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun işleyişi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bilgilendirme amaçlı faaliyetler yürüten KVKK, 54 rehber, broşür ve dokümanın yanı sıra birçok farkındalık ve bilgilendirme içerikli video hazırladı.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teorik temellerin ve pratik uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayan KVKK, buna yönelik akademik çalışmalar yayımlamaya da devam etti.

Bu kapsamda, daha önce "Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış KVKK Akademi Derleme Çalışması", "Kişisel Verilerin Korunmasına Uzman Bakış: Uzmanlık Tezleri Derleme Çalışması", "Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kitabı" ve "Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış Kitabı" hazırlayan KVKK, son olarak da "Kişisel Verilerin Korunmasına Uzman Bakış 2: Uzmanlık Tezleri Derleme Çalışması"nı yayımladı.

Söz konusu içeriklere, Kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.