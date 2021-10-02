Kürtçe Dokunmak Ne Demek? Kürtçe Bana Dokunma Nasıl Denir? Dokunmak kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir? Dokunmak Kürtçe Çevirisi
Dokunmak kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir?
Kürtçe Dokunmak Ne Demek? Kürtçe Bana Dokunma Nasıl Denir? Dokunmak kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir? Dokunmak Kürtçe Çevirisi
Dokunmak fiilinin Kürtçe çevirisi nedir? Kürtçede Dokunmak nasıl denir? Dokunmak ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler
Türkçe Dokunmak fiilinin Kürtçe çevirisi Dest Lê dan demektir.
Dokunma Bana = destê xwe nede min
Dokunmak İle İlgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:
İzin almadan eşyalarıma dokunma sakın. = Bê destûr destê xwe nedin eşyayên min.
Ellerini yıkamadan dokunma = Bê destên xwe neşon dest nedin
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