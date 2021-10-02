Kürtçe Dokunmak Ne Demek? Kürtçe Bana Dokunma Nasıl Denir? Dokunmak kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir? Dokunmak Kürtçe Çevirisi

Dokunmak fiilinin Kürtçe çevirisi nedir? Kürtçede Dokunmak nasıl denir? Dokunmak ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler

Türkçe Dokunmak fiilinin Kürtçe çevirisi Dest Lê dan demektir.

Kürtçede Dokunma Bana Ne Demek?

Dokunma Bana = destê xwe nede min

Dokunmak İle İlgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:

İzin almadan eşyalarıma dokunma sakın. = Bê destûr destê xwe nedin eşyayên min.

Ellerini yıkamadan dokunma = Bê destên xwe neşon dest nedin