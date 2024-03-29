WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Merak olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Merak Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Merak kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Merak Ne Demek?

Türkçe Merak, Kürtçe Meraq anlamına gelmektedir.

Merak İle İlgili Örnek Cümleler

Hakan meraklı bir çocuk. = Hakan zarokekî meraqdar e.

Merak çocukların gelişimlerini olumlu etkiler. = Meraq bi awayekî erênî bandorê li pêşketina zarokan dike.

Sen de çok merak ettin mi? = Tu pir meraq bûyî?