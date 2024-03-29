WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Hoca olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Hoca Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Hoca kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Hoca Ne Demek?

Türkçe Hoca, Kürtçe Mamoste anlamına gelmektedir.

Türkçesi Hoca olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Mamoste" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Hoca İle İlgili Örnek Cümleler

Ahmet hoca camiye gitti. = Ahmet hoca çû mizgeftê.

Yusuf hocası ile ders çalışıyor. = Yûsif bi mamosteyê xwe re dixwîne.

Hoca geldi mi? = Mamoste hat?