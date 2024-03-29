WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Büyük olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Büyük Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Büyük kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Büyük Ne Demek?

Türkçe'si Büyük olan kelime Kürtçe'de Mezin anlamına geliyor.

Türkçesi Büyük olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde " Mezin" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Güzel ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Bu Ev Büyüktür. = Ev Xani Mezine

Sen Daha Büyüksün = Tu Mezintiri

Bunun daha büyüünü almak isitiyorum = Ez dixwazim ji vê mezintir bikirim