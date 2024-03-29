WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Anne olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Anne Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Anne kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Anne Ne Demek?

Türkçe'si Anne olan kelime Kürtçe'de Da, Dê, Dayê, Dadê ve Yadê anlamına geliyor.

Türkçesi Anne olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Da, Dê, Dayê, Dadê ve Yadê" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Anne ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur. = Dayik hunermendek e, karê wê yê herî baş nifşê wê ye.

Cennet anaların ayakları altındadır. = cinnet di bin lingên dayikan de ye.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan annem. = Yekane kesê ku ez bawer dikim ji min bêtir ji min hez dike diya min e.