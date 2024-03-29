WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Renk olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Renk Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Renk kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Renk Ne Demek?

Türkçe Renk, Kürtçe Reng anlamına gelmektedir.

Türkçesi Renk olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Reng" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Renk İle İlgili Örnek Cümleler

Bunun rengi nedir? = Rengê wê çi ye?

En sevdiğim renk mavidir. = Rengê min yê favorî şîn e.

Kırmızı renk mi, siyah renk mi? = Rengê sor an jî rengê reş?

