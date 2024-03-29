WanHaber'in Kürtçe Sözlük uygulaması yayına girdi. Türkçesi Yüzük olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Yüzük Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Yüzük kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Yüzük Ne Demek?

Türkçe Yüzük, Kürtçe Gustîlk anlamına gelmektedir.

Türkçesi Yüzük olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Gustîlk" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Yüzük İle İlgili Örnek Cümleler

Nişan yüzüğünü aldı. = Wê gustîlka nîşanê girt.

Cemile yüzüğünü kaybetti. = Cemîle xeleka xwe winda kir.

Yüzük kuyumcuda satılır. = Gustîlk li firoşgeha mucewheran tê firotin.