Van'da sulu boya sergisi sanatseverlerle buluşacak

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel eser ve etkinlikleri Vanlı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2022 kültür-sanat takvimi etkinlikleri kapsamında resim sergilerinin ilki Vanlı Ressam Hüseyin Ayça'nın ‘Sanatta 40. Yıl’ sulu boya resim sergisini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Sergide, Sanatçı Hüseyin Ayça'nın imzasını taşıyan birçok sulu boya tablo sergilenecek. 25 Ocak 2022 Salı günü saat 14.00’da Cumhuriyet Caddesi’ndeki Atatürk Sanat Galerisinde açılacak sergi, 30 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 kültür sanat takvimi ile yıl içerisinde birçok fotoğraf, resim ve arşiv sergisini Vanlılarla buluşturacak.