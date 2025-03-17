Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalara doğru yaklaşılırken heyecan da artıyor. Zirve yarışında özellikle Motolux 68 Aksarayspor ile Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. 3. sırada bulunan Çimentaş Elazığspor’un haftayı mağlubiyetle kapatarak avantaj yitirmesi de ilk iki sırayı paylaşan Motolux 68 Aksarayspor ve Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’un şampiyonluk yarışındaki şansını artırdı.

Lider 1-3 Motolux 68 Aksarayspor deplasmanda hata yapmadı ve Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi 3 – 1 mağlup ederek puanını 29’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ise sahasında adeta gol olup yağdı. Rakibi Belediye Derince Spor’u 7 – 1 mağlup ederek puanını 58’e çıkaran Serik Belediyespor nefesini liderin ensesinde hissettirdi.

VANSPOR KAZANMAYI BİLDİ

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK de deplasmanda Somaspor ile karşılaştı. Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Artı Değer Van Spor FK buna rağmen rakibi karşısında zaman zaman zorlandı. Sahadan 2 – 1 galibiyetle ayrılarak gülen taraf olan siyah – kırmızılı ekip ligde puanını 48’e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

Artı Değer Van Spor FK ligin 28. hafta maçında sahasında Diyarbekirspor’u konuk edecek. Bu maç 22 Mart Cumartesi günü oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

HAFTANIN SONUÇLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın sonuçları ve puan durumu şu şekilde;

Bucaspor 1928 0-2 Karaman Futbol Kulübü

Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 1-3 Motolux 68 Aksarayspor

Ankara Demirspor 1-0 Çimentaş Elazığspor

Diyarbekir Spor A.Ş. 2-0 Ülkea Nazillispor

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 7-1 Belediye Derince Spor

Merkür Jet Erbaaspor 0-1 Menemen Futbol Kulübü

Somaspor 1-2 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Giresunspor 2-4 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

PUAN DURUMU