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Yıllardır meydan özlemi yaşayan, konserler, mitingler ve eğlence programlarında büyük sıkıntıların yaşandığı Van'da, Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir projeye imza atıyor.

Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanında yapılacak olan Kent Meydanı'nda çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi ile eski müze sokak arasında bulunan ve tamamı Büyükşehir Belediyesine ait 6580 metrekarelik alanda yapımı süren kent meydanı kente değer katacak.

Meydan konseptinde tasarlanan alanda konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek bir sahne oturma alanları ve yeşil alan olacak. Yapılacak olan ışıklandırma çalışmalarıyla meydan, gece etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabilecek.

Yıl sonuna kadar yapımı tamamlanması hedeflenen meydan, kentteki etkinliklerin yeni adresi olacak. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden çok amaçlı kent meydanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alıp çalışanlara kolaylıklar diledi.

Van bölge gazetesi