Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu alkışlarla karşılandı.

Oy verme işleminin ardından değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yurttaşlarıma teşekkür ederim sandığa giden yurttaşlarıma saygılarımı sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek"

Kılıçdaroğlu'nu seçimi genel merkezde takip etmesi bekleniyor.