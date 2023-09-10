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Süper Lig’in ilk 4 haftasını teknik direktör Çağdaş Atan ile geçiren ve lige verilen milli arada teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor, Recep Uçar ile sözleşme yapacak.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Anlaşma 2 yıllık

Kayserispor bugün son kez görüşme yaptığı Recep Uçar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Ümraniyespor’da görev yapan Recep Uçar, yarın Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak ve sonrasında antrenmana çıkacak.

ensonhaber