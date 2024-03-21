TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, deplasmanda 3 puan arayacak.

Ligde iyi bir istikrar yakalayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, lider Esenler Erokspor ile arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Puan kaybetmek istemeyen ve rakibinin puan kaybı yaşamasını bekleyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Pazar günü Karacabey Belediye Spor A.Ş. deplasmanından 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

24 Mart Pazar günü Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak Karacabey Belediye Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 2. Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Karacabey Belediye Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçında Doğu Yılmaz düdük çalacak. Servet Bozkurt ve Volkan Kaan Topal’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Sercan Yılmaz ise dördüncü hakem olarak görev alacak.