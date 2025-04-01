Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki turizm merkezlerine akın etti.

Doğal ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kapadokya da bu yoğunluktan payını aldı.

Konaklama tesislerinin günler öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştığı bölgede, tatilciler peri bacaları, açık hava müzeleri ve vadileri keşfe çıktı.

KAPADOKYA TURİSTLERLE DOLDU

Dokuz günlük bayram tatili için Kapadokya'ya gelenler nedeniyle Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa beldeleri ile Çavuşin ve İbrahimpaşa köylerinde yoğun insan ve araç hareketliliği yaşandı.

Trafik yoğunluğunun görüldüğü bölgde tatilciler, açık hava müzeleri, seyir alanları ile ören yerlerini gezdi.

"GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"

Bölgede aralıklarla etkili olan rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamazken, tatilciler arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi.

Bayram tatili için bölgeye gelenlerden Sait Yıldırım, Konya'dan arkadaşlarıyla geldiği Kapadokya'da turizm merkezlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Kapadokya'ya çok eskiden turla gelmiştik. Bu kez bayram tatilini değerlendirmek için kuzenlerimle geldik. Kapadokya güzel bir turizm alanı, görülmesi gerekir." dedi.

GEZİ ALANLARINDA YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ

Bilal Çelik de bayram tatilini Kapadokya'yı keşif için fırsata dönüştürmek istediğini ifade ederek, "İki gündür Kapadokya'dayız ama daha göreceğimiz çok yer var. Ailece geldik çeşitli vadileri gezmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Turizmci Mehmet Aras ise bölgedeki konaklama tesisleri, tur hizmeti sunulan firmalar ve gezi alanlarında yoğunluk oluştuğunu söyledi.

"TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELİYOR"

Yeni turizm sezonuna bayram tatiliyle hızlı bir giriş yapıldığını dile getiren Aras, "9 günlük tatil bölgedeki yoğunluğu ciddi oranda artırdı. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Turizm işletmelerimizde yoğunluk var. Ancak bu yoğunluktan turizmciler olarak memnunuz." şeklinde konuştu.