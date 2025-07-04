TÜRK-İŞ’e bağlı 14 sendikanın temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasında işçiler, hayat pahalılığına, düşük ücret tekliflerine ve vergi adaletsizliğine dikkat çekti. Açıklamada, işçilerin artık geçinemez durumda olduğuna vurgu yapılarak, insanca yaşam taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiği belirtti.

“ÇÜNKÜ ARTIK SABRIMIZ KALMADI!”

Basın açıklamasını sendikalar adına TÜRK-İŞ Van İl Başkanı Mehmet Salih Çalımlı okudu. Açıklamada, “Sabrımız kalmadı! Çünkü artık yoksulluğa, adaletsizliğe, duyarsızlığa tahammülümüz kalmadı. Biz bu ülkenin çalışanları, bu halkın emekçileriyiz. Ama bugün yaşam mücadelesi veriyoruz. TÜİK'in rakamlarıyla halkın gerçeği gizleniyor, az kazanandan çok vergi alınıyor, hayat pahalılığı karşısında maaşlarımız buharlaşıyor. Artık yeter!” dedi.

İŞÇİLERİN TEMEL TALEPLERİ

Sendikalar tarafından açıklanan talepler şu başlıklar altında sıralandı:

1-İnsan onuruna yakışır bir ücret

2-Gerçekçi ve adil bir toplu sözleşme

3-Vergide adalet

4-Geçim sıkıntısına acil çözüm

5-Güvenceli çalışma ve iş güvencesi

6-Emeğe saygı, işçiye değer talepleri okunurken, bu taleplerin arka planında, özellikle son dönemde hızla artan kira, fatura ve gıda fiyatlarına karşın maaşların erimesi ve işçilerin kredi borçlarıyla ayakta kalmaya çalışmaları olduğu belirtildi.

“SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ!”

Açıklamanın devamında, “Sadaka değil, hakkımızı; ikram değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz! Sefalet değil, onurlu yaşam istiyoruz! Unutulmasın; İşçiyiz, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!” denildi.

Basın açıklamasında bir kamu işçisinin gönderdiği ve tüm emekçilerin duygularını yansıttığı belirtilen mektup da okundu.

Mektupta, “Ben bir kamu işçisiyim. Sesimi duymanız gerekiyor. Çünkü içime attığım ne varsa, artık dışa dökülüyor. Her sabah kalkıyorum, çocuğumun yüzüne bakıyorum, bugün ne götürebileceğim? diyerek çarşıya, pazara gidiyorum. Yaşarken ölüye dönmeyelim. Ben buradayım. Sizler de orada. Alanlarda buluşalım, hakkımızı birleşe birleşe, direne direne alalım. En samimi duygularımla, sizi yürekten selamlıyorum. Yaşasın işçilerin sınıf bilinci! Yaşasın emek dayanışmamız!” ifadelerine yer verildi.

TÜRK-İŞ’e bağlı 14 sendika ortak imza attı

Eyleme destek veren TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar arasında YOL-İŞ, TES-İŞ, BELEDİYE-İŞ, KOOP-İŞ, SAĞLIK-İŞ, TOLEYİS, ŞEKER-İŞ, TEZ-KOOP-İŞ ve diğer birçok sendikanın şube başkanlıkları ile temsilcilikleri yer aldı.

Halayların çekilip sloganların atıldığı basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.