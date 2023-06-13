İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, partisinin Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3. Olağan Büyük Kurultayı gerçekleştireceklerini belirten Zorlu, “İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek yeni yol haritasını müjdeleyecektir” dedi.

Zorlu şu ifadeleri kullandı;

Bugün Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleştirilmiş olup seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan Büyük Kongremiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İYİ Partimiz kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3.Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecektir.

AKŞENER'İN ETRAFINDA KENETLENEREK...

İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir.

Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız.

Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi “Ben” değil “Biz” olabilmenin adresidir.

İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye’nin umudu ve Milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir.

KAYNAK:SÜPERHABER