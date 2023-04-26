Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Kadim Aşiretler Federasyonu'na (KAF) gelerek aşiret liderleriyle bir araya geldi. Genel Başkan Akşener'i burada KAF Başkanı Rasim Aslan karşıladı.

Burada açıklamalarda bulunan Genel Başkan Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçmeni velinimet olarak gördüğünü ifade eden Akşener, "Bize büyüklerimizin öğrettiği şey, seçmen velinimettir. Yani esnafın müşterisi nasıl velinimetiyse seçmen de velinimettir.

Talep eden o sesi duymak zorundadır. Dolayısıyla grubu olan bir siyasi partinin genel başkanıyım ve iktidar olmayı istiyorum. Bu seçimde seçimin getirdiği bir zorunluluk var ki 2018'den beri ittifaklar zorunlu hale geldi. Dolayısıyla önce cumhur ve millet ittifakı vardı.

Şimdi üç ittifak halinde gidiliyor. Siz bu ittifaklar içerisinde bulunan siyasi partilerden hoşunuza giden, dertlerinize çözüm bulacağınıza inandığınız bir partiye oy vereceksiniz. Burada da özne sizsiniz. Yani velinimet olan sizsiniz. Biz isteyen tarafız.

Esnafın bizleri çok iyi anlayacağını biliyorum, onun için hep esnaf gezerim. Şu an bir seçime gidiliyor, bütün siyasi partiler herkesin oyuna talip ama üzüldüğüm bir şey var, o da şudur; biz sanki seçime değil de cenge gidiyoruz mübarek, 'Allah Allah' nidalarıyla. Bunu yanlış bulduğumuzu üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Seçimler seçmenin bayramıdır" diye konuştu.

“Herkesin nüfus cüzdanı bir hissedir”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, buradaki ziyaretinin ardından, Doğu-Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması programına katıldı. Burada da bir konuşma yapan Akşener, "Bu ülke kurulduğu zaman neye göre kuruldu biliyor musunuz? Nüfus cüzdanına göre kuruldu. Herkesin nüfus cüzdanı bir hissedir. Hangi dini inançtan, hangi mezhepten, nereden olursan ol, o nüfus cüzdanı ağadır, paşadır, beydir. O nüfus cüzdanına sahip olan herkes bu ülkenin de sahibidir.

Tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir siyasi yöne döndük ve o benim adına ucube sistem dediğin Türk tipi başkanlık sistemine döndü. Döndük ne oldu? O günden beri bürokrasi çok daha arttı. Valiler bir siyasi partinin neredeyse il başkanından ileri oldu. 82 puan almış çocuklar, AK Parti bünyesinde eğer tanıdığı yoksa atanamadılar.

AK Parti bünyesinde tanıdığı olan çocuklar ise 52 puanla atandılar. Vatandaşlık hakkı bu ülkenin sahibi olma hakkının sevgiyle sevgisizlikle hiçbir alakası yoktur. Saygıyla alakası vardır. Kürt doğduğun için saygıyı hak ediyorsun. Bu ülkenin asıl sahibisin.

Ben de Türk doğduğum için saygıyı hak ediyorum ve ben de asıl sahibiyim. Bütün mesele budur. Dolayısıyla birbirimize saygı duymak durumundayız. Ama biz bunları kaybettik. Allah rızası için manevi mevzularımız üzerinden birbirimizle itişmeyelim ki seçmen velinimet olsun. Her bir siyasetçi gelsin. Oylarınızı almak için topuk selamı versin. 'Hazır ol'da dursun ve sizlerin oylarınıza talip olsun” şeklinde konuştu.iha