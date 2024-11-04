Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya bölgesi İsrail ordusunun düzenlediği bir dizi hava saldırısına tanık oldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

Beyt Lahiya'daki hava saldırısında Filistinli bir anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Saftavi bölgesi, Kasasıb Mahallesi, Ebu Şerah Kavşağı bölgesi, Cibaliya Nezle ve Ceren Mahallesi'ni de şiddetli topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesinin güneyindeki Fahura ile Gazze kentinin kuzey batısındaki konutları havaya uçurdu.

Kuzeyde insani hizmetler durdu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerini hedef alan saldırıları nedeniyle bu bölgelerin tamamındaki hizmetlerin mecburi şekilde durduğu aktarıldı.

Kuzeyde binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakıma erişemediği belirtildi.

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde Savunma Müdürlüğünün ekibine saldırdığı, araçlarını ele geçirdiğini, çoğunu Şeridi'nin güneyine sürdüğünü ve 7 kişiyi de alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.

Avde Hastanesine 5 Ekim'den bu yana yakıt tedarik edilemiyor

Kuzeydeki Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da elektrik sağlanması için gerekli yakıtın 5 Ekim'den bu yana tedarik edilmediğini ifade edildi.

Avde Hastanesinin yürüttüğü ilk yardım sisteminin, İsrail tarafından doğrudan hedef alınması sonucu hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Hastanenin hizmet vermeye devam edebilmesi için acilen ilaç, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Nusayrat Kampı'na saldırı: 4 ölü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Kaduha" ailesinin evi İHA ile vuruldu. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail'in aynı kampta evlerini hedef aldığı Nebahin ailesinden 3 kişi de yaşamını yitirdi.

Güneyde Han Yunus ve ve Refah hedef alındı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Kayzan Reşvan bölgesinde de bir eve İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda Filistinli bir genç, eşi ve çocuğu yaralandı.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Refah ve Han Yunus kentini de hedef aldı.