Türkiye İş Bankası, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı departmanlarda istihdam edilecek yeni çalışanlar için başvuru süreci başladı. İşte tüm detaylar:

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

İş Bankası, çeşitli departmanlarda geniş kapsamlı personel alımları gerçekleştirecek. Başlıca alım yapılacak pozisyonlar şunlardır:

Sistem Uzmanı

Bilgi Teknolojileri Teknisyeni

Siber Güvenlik Uzmanı

Her pozisyon için özel şartlar ve başvuru süreci bulunuyor. Adayların belirtilen kriterlere uygun olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İş Bankası'nın personel alımları için belirlediği genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlgili bölümlerden mezun olmak (lisans veya ön lisans),

Yaş şartlarını ve diğer özel şartları yerine getirmek,

İyi düzeyde İngilizce bilmek (bazı pozisyonlar için),

Askerlik durumu ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek.

Her pozisyon için belirlenen detaylı kriterler bulunmaktadır. Adaylar, ilgili kriterlere uygunluklarını kontrol ederek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, İş Bankası'nın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru süreci ve detaylı bilgi için İş Bankası Kariyer Sayfası ziyaret edilebilir.