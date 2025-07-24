Van Büyükşehir Belediyesi, sezon başından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdığı alternatif bir güzergâh olan Elmalık Yolu’nu faaliyete sokmak için çalışıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca hummalı bir çalıma yürütülen ve büyük bir kısmı belediyenin idari işgücü ile yapılan 11 kilometrelik yolun tamamında drenaj hattı, altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Ayrıca yolun yaklaşık 3 kilometrelik kısmında istinat duvar imalatı yapılırken, 4 kilometrelik kısmında ise yarma, dolgu ve reglaj çalışmaları tamamlanarak alt temel serimine hazır hale getirildi.

YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Kent trafiğini rahatlatacak alternatif yol çalışmalarından biri olan ve Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi’nde bulunan Sevgi Evleri’nden başlayarak, İŞGEM yerleşkesine kadar devam eden güzergâhta 20 metre genişliğinde 11 kilometrelik yolda sıcak asfalt, yaklaşık 3 kilometrelik alanda istinat duvarı, drenaj hattı, orta refüj, kaldırım ve yol boyu ağaçlandırma çalışması da yapılacak. 10’larca araç ve personelin çalıştığı yolun, yılsonuna kadar tamamlanarak, trafiğe açılması planlanıyor.