İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tiyatro ekibi, minik izleyicileri sevindirecek özel bir etkinlik düzenleyecek.

“Benim Güzel Dünyam” adlı çocuk oyunu, 15 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de Yatık Sırt İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşacak.

Çocuk oyunu, tiyatro ekibinin özverili çalışmaları sonucunda sevimli izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. “Benim Güzel Dünyam,” masalsı bir dünya sunarak çocukların hayal gücünü beslemeyi ve eğlenceli bir gün geçirmelerini amaçlıyor.