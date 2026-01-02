Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP’den gelen art arda açıklamaların ardından infaz sisteminde kapsamlı bir değişiklik için çalışma başlatıldı.

İNFAZ SİSTEMİ BAŞTAN YAZILIYOR

Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının birlikte yürüttüğü hazırlığın, Ceza İnfaz Yasası’nı sadeleştirmeyi ve eşitlik esasına dayalı yeni bir yapı kurmayı hedeflediği öğrenildi.

10 YIL CEZAYA 5 YIL YATAR DÖNEMİ

Mevcut sistemde adli suçlar, terör suçları ve örgütlü suçlar için farklı infaz oranları uygulanıyor. Bu durumun ciddi bir karmaşaya yol açtığını belirten AK Parti kaynakları, yeni düzenlemeyle infaz sürelerinin tüm suçlar için cezanın yarısı (1/2) olacak şekilde eşitlenmesini planlıyor.

Bu kapsamda, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı salıverme kapsamına girebilecek.

KADIN, ÇOCUK VE AĞIR SUÇLAR NET ŞEKİLDE HARİÇ

Düzenlemede en dikkat çeken başlık ise istisnalar oldu. Kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, anne-baba ve kardeş katilleri ile taciz, tecavüz ve pedofili suçları yeni infaz sisteminin tamamen dışında bırakılacak.

Bu suçları işleyen hükümlüler için infaz süreleri daha uzun olacak ve erken tahliye imkânı tanınmayacak.

“SİSTEM SADELEŞMELİ” MESAJI

AK Parti kurmayları, geçmiş uygulamalara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizden önceki dönemde hükümlüler cezasının yüzde 40’ını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıvermeden yararlanıyordu. Bizim dönemimizde süreler artırıldı. Şimdi infaz sisteminin sade, anlaşılır ve adil hale getirilmesi gerekiyor.”

GÖZLEM KURULLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni düzenleme yalnızca infaz süresiyle sınırlı kalmayacak. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları’nın yapısı da baştan aşağı ele alınacak.

Kurullarda görev yapan psikolog, pedagog, psikiyatr ve sosyal hizmet uzmanlarının sayısı artırılacak, yetkileri genişletilecek.

Hükümlülerin pişmanlık durumu, yeniden suç işleme riski ve topluma uyum kapasitesi daha detaylı şekilde değerlendirilecek.

TAHLİYE SONRASI YAKIN TAKİP

Yeni infaz modelinde, cezaevinden çıkan hükümlüler yalnızca serbest bırakılmayacak; aynı zamanda sıkı şekilde denetlenecek.

Tahliye sonrası süreçte psikolojik destek, mesleki eğitim ve iş bulma desteği sağlanacak. Amaç, hükümlünün yeniden suça yönelmesini engellemek ve topluma kazandırılmasını sağlamak olacak.