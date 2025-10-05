Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İHA ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "2025 Eylül ayı sonu itibarıyla İHA sayısı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 11,86 artışla 88 bin 138'e ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artarak 1 milyon 629 bin 631'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 'İHA sistemleri talimatı' kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu da ifade eden Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını vurguladı. İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 9 bin yeni İHA'nın kaydolduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti.