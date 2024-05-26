Mauro Icardi, sezonu toplam 25 gol atarak gol kralı olarak tamamladı. Icardi, son olarak Konyaspor deplasmanında iki gol kaydetti. Maçın 29. dakikasında Derrick Köhn'ün ortasında kale önünde bulunan Icardi, kafa vuruşuyla golü attı ve skoru 1-0 yaptı. Maçın 51. dakikasında ise Lucas Torreira'nın ortasında kale önünde bulunan Icardi, topuğuyla vurarak 2. golünü kaydetti ve skoru 2-0 yaptı.

Böylece Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de toplam 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, performansıyla Galatasaray taraftarının ve futbolseverlerin ilgi odağı oldu.