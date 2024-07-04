Heyecan Dorukta: Hamster Kombat'ın Bugünkü Şifresi "ORACLE" ile Büyük Ödül Kazanma Şansı!

Hamster Kombat tutkunları için bugün büyük gün! 4 Temmuz 2024 tarihinde Hamster Kombat oyununda geçerli olan günlük şifre sonunda belli oldu: "ORACLE". Bu şifre, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor ve Hamster Kombat dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Hamster Kombat, son dönemde popülerliğini artıran bir kripto oyunu olarak, oyunculara kart toplama ve savaş mekanikleriyle dolu bir deneyim sunuyor. Günlük olarak güncellenen şifreler, oyuncuların oyun içinde ilerlemelerini hızlandırarak daha da başarılı olmalarını sağlıyor.

Bugünün şifresi "ORACLE" ile Hamster Kombat oyununda yerinizi alın ve büyük ödül için mücadele edin. Oyunseverler, bu şifreyi kullanarak Hamster coin kazanmanın yanı sıra, oyunun sunduğu diğer avantajlardan da yararlanma şansına sahip olacaklar.

Hamster Kombat'ın 4 Temmuz 2024 tarihli günlük şifresi olan "ORACLE", Mors alfabesiyle de şu şekilde yazılıyor:

O = ▬ ▬ ▬

R = ● ▬ ●

A = ● ▬

C = ▬ ● ▬ ●

L = ● ▬ ● ●

E = ●

Hamster Kombat oyununu keşfetmek ve bugünün şifresiyle büyük ödül kazanmak için şimdi harekete geçin!