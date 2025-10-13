Olay, Merzan Mahallesi polis noktası yakınlarında meydana geldi. Yağmurun ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik telleri koparak kıvılcım saçmaya başladı. Mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Mahalle sakinleri ise her yağmur sonrası benzer olayların yaşandığını belirterek, "En ufak bir yağmur ve rüzgar sonrası teller zarar görüyor. Yağmur yağdı, karanlıkta kaldık. Kışın halimiz ne olacak? Evlerimizde diyalize bağlı hastalar var. Bu bölgede acilen önlem alınmalıdır" dediler.