Kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla 2 bin 800 rakımı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaş katıldı.

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İki gün boyunca renkli görüntülere sahne olan festivalde yamaç paraşütü, kayak ve meşaleli kayak gösterileri yapıldı, sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

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Müzik dinletisinin sunulduğu, vatandaşların halay çekip eğlendiği festivalde Pinhani grubu sahne aldı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar güzel bir gün yaşadı.

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Festivale katılan vatandaşlarla sohbet eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sanatçılara plaket verdi, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelik, daha sonra vatandaşlarla halay çekti.

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Kaynak: AA