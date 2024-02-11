81'nci dakikada 1-0 öne geçen Zonguldak Kömürspor 90+3 ve 90+6'ncı dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı, haftayı puansız kapattı.

Maçın ardından ev sahibi takım teknik direktörü Şenol Demir, istifasını duyurdu.

"ÇOK YIPRANDIM"

İstifasını sunan Şenol Demir Elmas Medya'ya yaptığı açıklamasıda;

"Sezon başından buyana çok kısıtlı imkanlarla mücadele verdik. Buna rağmen elimden gelenin fazlasını yaptım. Bugün oynadığımız Vanspor maçında 90 dakika rakibe pozisyon vermedik, 1-0 da öne geçtik. Ancak uzatmalarda yediğimiz goller hak ettiğimiz galibiyeti engelledi. Devre arasında yaptığımız transferlerle bugün takımın daha iyi olacağını gördük. Ancak gerçekten çok yıprandım. Takımın önünü açmak adına istifa etmeye karar verdim. Herşeyin hayırlısı olsun"