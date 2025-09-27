Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, TCK 220 (Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma) ve TCK 282 (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama) kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23 Eylül 2025 günü Hakkâri merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Tekirdağ ve Van illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin; başkalarına ait banka hesapları ve elektronik para hesaplarını temin ederek yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları, suçtan elde edilen gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladıkları, kargo yoluyla üçüncü kişilere aktardıkları, 3 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden elde edilen gelirleri İstanbul'da faaliyet gösteren 5 paravan şirket aracılığıyla akladıkları ve şüpheli hesaplarda yaklaşık 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 7 tutuklama, 5 adli kontrol Hakkâri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.