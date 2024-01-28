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Muş’ta bulunan Güzeltepe Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından sezonu açtı. Beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezi, doğa tutkunlarını ve sporlarıseverleri ağırlamaya başladı. Yoğun kar yağışı ile oluşan manzara ise ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Muş’a 8 kilometre mesafede, Güzeltepe Dağı’nın eteklerinde bulunan bin 300 metre uzunluğundaki kayak merkezine gelen kayakseverler, hafta sonunun tadını kayarak çıkarıyor.

Tesis işletmecisi Bahri Sönmez, kar yağışının başlamasıyla birlikte sezonu açtıklarını ifade ederek, “Daha önceki yıllarda genelde kar yağışı aralık ayında oluyordu. Bu yıl yaklaşık bir ay bir gecikme ile sezona başladık. Buna rağmen yoğunluk var. Hafta sonu olduğu için vatandaşlarımız buraya kaymaya geliyor ve zamanlarını burada geçirmeye çalışıyor. Sonuçta insanlarımız hafta sonlarını daha iyi geçirmek için kayak merkezimize akın ediyor” dedi.