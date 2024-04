31 Mart Mahalle Seçimleri tamamlanırken, AK Parti Van’da istediği oy oranına ulaşamadı. Van Büyükşehir ve 13 ilçeden hiçbirini kazanamayan AK Parti’de Van İl Başkanı Emre Güray açıklamalarda bulundu.

Güray: “Kıymetli hemşerilerim, sevgili Vanlılar; Aylardır hazırlığını yaptığımız 31 Mart Mahalli İdareler seçimini dün akşam itibariyle geride bıraktık. Van şehri olarak yerel seçimleri demokratik bir olgunlukla, kimsenin burnu kanamadan tamamlamış bulunmaktayız. Sandıktan çıkan sonuçlar kıymetli halkımızın iradesidir, kararıdır. Biz de sandıktan çıkan karara içtenlikle saygı duyuyoruz” dedi.

“SONUÇLARI DERİNLEMESİNE İRDELEYECEĞİZ”

Sonuçların derinlemesine irdeleneceği mesajı veren Güray; “Gerçekten büyük emekler verdiğimiz, gece-gündüz çalıştığımız bu süreçte sandıktan çıkan sonuç elbette arzu ve temenni ettiğimiz gibi olmamıştır. Bu sonuçları derinlemesine inceleyip, irdeleyeceğiz. Sevgili Vanlılar; bu süreçte partimize leke getirecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Davamızın bir neferi gibi saat mefhumu olmaksızın çalıştık. Partimizin, davamızın onurunu korumak asli görevimiz oldu” ifadelerini kullandı.

“ASLA BİR HESABIN İÇERİSİNDE OLMADIK”

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güray, şunları söyledi; “Süreç içerisinde 13 ilçemizde belediye başkan adaylarımızla birlikte halkımızla buluştuk. Küskünlüğe, fitneye kapımızı her daim kapattık. Her platformda partimizi, hizmet belediyeciliğini anlattık. Geçmişte olduğu gibi bu süreçte de amacımız şehrimizi gerçek anlamda gelişmiş, refah seviyesi yüksek bir şehir olarak geleceğe hazırlamaktı. Tek derdimiz buydu. Asla başka bir hesabın içerisinde olmadık. Çıkarılması gereken dersleri bugünden tezi yok not edip, bu konular üzerine çalışacağız.”

“NE YAPMAM GEREKİYORSA PARTİM UĞRUNA YAPACAĞIMI TAAHHÜT EDİYORUM”

Ne yapması gerekiyorsa ona hazır olduğu mesajı veren Güray; “Kamuoyuna şunu da açık yüreklilikle söylemek isterim. Şahsıma düşen ne varsa, ne yapmam gerekiyorsa, partim neyi uygun görüyorsa bunu da çekinmeden davam ve partim uğruna yapacağımı taahhüt ediyorum. Bizler için önemli olan makam değil davadır. Aziz Milletimizin kararı ve takdiri başımızın üstünedir. Bu süreçte başta sabahın ilk ışıklarına kadar sandıkların başından ayrılmayan sandık görevlilerimize, bizlerle birlikte olan, desteğini ve duasını hissettiğimiz bütün vatandaşlarımıza, teşkilatlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimleri, partimiz, ülkemiz, milletimiz, şehrimiz ve bizler için hayırlı olsun. Saygılar sunuyorum” diye kaydetti.